Xiaomi 13 Lite 5G — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 13 Lite 5G to wyczekiwany średniak, którego premiera jest blisko. Co wiemy o tym smartfonie? Specyfikacja techniczna wyciekła wcześniej, a teraz dowiadujemy się, jaka będzie cena Xiaomi 13 Lite 5G w Europie. Przy okazji możemy zobaczyć oficjalne rendery prasowe nadchodzącego telefonu chińskiej marki.

Xiaomi 13 Lite 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe. Znana jest także cena w euro oraz specyfikacja techniczna średniaka. Zobaczmy sobie, co wiemy przed premierą tego modelu. Okazuje się, że naprawdę sporo.

6,55-calowy ekran OLED

Xiaomi 13 Lite 5G ma ekran wykonany w technologii OLED o przekątnej 6,55 cala. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+, a odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1000 nitów i nie zabrakło wsparcia dla standardów HDR10+ oraz Dolby Vision. Panel ma wcięcie w kształcie pigułki, gdzie umieszczono podwójną kamerę do selfie.

Procesor Snapdragon 7 Gen 1

Sercem Xiaomi 13 Lite 5G jest procesor Snapdragon 7 Gen 1. To ostatni SoC Qualcomma dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Chip oferuje dużą wydajność. Spodziewajmy się co najmniej jednej konfiguracji sprzętowej, która ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca i są to kości UFS 2.2.

Cena Xiaomi 13 Lite 5G nie taka niska

Cena Xiaomi 13 Lite 5G w Europie jest już znana. Telefon w konfiguracji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane ma kosztować 549 euro. Tak więc w Polsce spodziewajmy się kwoty na poziomie 2600 zł. Możliwe, że na start zostanie przygotowana jakaś promocja, gdzie telefon początkowo będzie można nabyć nieco taniej.

Potrójny aparat fotograficzny

Xiaomi 13 Lite 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny, który współpracuje z sensorem 20 MP. Trzecim elementem jest kamerka z czujnikiem 2 MP. Przednia kamera jest podwójna i składa się z sensorów z matrycami 32 MP.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Xiaomi 13 Lite 5G znajduje się bateria o pojemności 4500 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Producent deklaruje pełne jego naładowanie w ciągu około 40 min. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 20 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

dwa głośniki z Dolby Atmos

171,8 g

159,2 × 72,7 × 7,23 mm

Android 13 z MIUI 14

