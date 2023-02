POCO X5 GT w drodze. To przebrandowany Redmi Note 12 Turbo

POCO X5 GT to kolejny smartfon, który będzie jednym z przebrandowanych telefonów innej marki Xiaomi. Tym razem mowa o Redmi Note 12 Turbo, który wkrótce ma zadebiutować w Chinach. Jednak w Europie i Indiach zadebiutuje jako POCO X5 GT. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o specyfikacji technicznej smartfona.

POCO X5 GT wkrótce dołączy do serii telefonów, którą zapoczątkował model Pro 5G. Ponownie nie będzie to zupełnie nowy smartfon, a przebrandowane urządzenie. Tym razem wszystko wskazuje na to, iż będzie to Redmi Note 12 Turbo, który wkrótce ma zadebiutować w Chinach. Skąd to wiemy?

W bazie IMEI pojawiły się trzy nowe smartfony Xiaomi i są to modele 23049RAD8C, 23049PCD8G oraz 23049PCD8I. Pierwszy z nich to chiński Redmi Note 12 Turbo. Natomiast ostatnie dwa to POCO X5 GT w wersjach global i z indyjskiej dystrybucji. I w zasadzie wszystko staje się jasne.

POCO X5 GT ma dostać 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 7 Gen 2. Pod obudową ma znaleźć się bateria o pojemności 5500 mAh. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor z matrycą 50 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo / POCO X5 GT – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 2

do 12 GB pamięci RAM

do 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło