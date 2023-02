Vivo Y100 blisko. Są rendery i specyfikacja techniczna

Vivo Y100 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery prasowe. Na materiałach promocyjnych pojawia się także specyfikacja techniczna telefonu. Na temat nowego średniaka marki wiemy już naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, co Vivo Y100 ma do zaoferowania pod kątem wyglądu i wyposażenia.

Vivo Y100 ma 6,38-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Wyświetlacz ma certyfikat HDR10+ oraz zaoferuje jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 920. Jest on wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Na dane przeznaczono kości UFS 2.2.











Poza tym Vivo Y100 ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP oraz obsługą OIS. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 44 W. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy IP54. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo Y100 – specyfikacja techniczna

6,38-calowy ekran 90 Hz o jasności do 1300 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

rozmiar miejsca na dane — brak informacji

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 MP z OIS

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP54

181 g

Android z FuntouchOS 13

