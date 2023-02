OnePlus Pad oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna tabletu

OnePlus Pad to pierwszy tablet znanej marki. Firma próbuje szczęścia na kolejnym rynku elektroniki użytkowej i robi to dobrze. Specyfikacja techniczna urządzenia jest konkretna. Obejmuje 11-calowy ekran 2.8K oraz procesor MediaTek Dimensity 9000. Zobaczmy, jak prezentuje się cena OnePlus Pad oraz wyposażenie tabletu.

OnePlus Pad to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Producent atakuje nowy rynek urządzeń i robi to z przytupem. Świadczy o tym specyfikacja techniczna urządzenia, która jest z górnej półki. Cena sprzętu ma ponadto być atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co OnePlus Pad ma do zaoferowania i ile trzeba zapłacić za nowy tablet.

11,6-calowy ekran 2.8K

OnePlus Pad ma konkretny wyświetlacz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Wyświetlacz ma przekątną 11,6 cala i został wykonany w technologii LCD. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Nie zabrakło też wsparcia dla standardów HDR10+ oraz Dolby Vision. Ekran pozwala na pracę z użyciem dedykowanego rysika.

Procesor MediaTek Dimensity 9000

Sercem tabletu OnePlus Pad jest procesor MediaTek Dimensity 9000. To bardzo mocny układ, który znamy z części flagowców z Androidem z 2022 r. Chip zapewnia dużą wydajność i wspiera nowoczesne rozwiązania. SoC jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena OnePlus Pad nieznana

Cena OnePlus Pad ma być całkiem atrakcyjna, ale konkretnych kwot na razie nie podano. Poznamy je bliżej rynkowego debiutu, który na wybranych rynkach ma odbyć się w kwietniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów związanych z tym tematem.

Dwa aparaty i klawiatura

OnePlus Pad ma pojedynczy aparat fotograficzny z tyłu obudowy, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Wykorzystany tu sensor ma matrycę 13 MP. Natomiast przednia kamera pozwoli na robienie zdjęć i prowadzenie wideorozmów w jakości do 8 megapikseli. Tablet ma także dedykowaną klawiaturę, która do komunikacji wykorzystuje specjalne złącze podobne do Smart Connector z iPadów Pro.

Bateria z szybkim ładowaniem

OnePlus Pad ma pod obudową dużą baterię o pojemności 9500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 13 ze specjalną nakładką przystosowaną pod kątem większych wyświetlaczy. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet OnePlus Pad – specyfikacja techniczna

11,6-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 9500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

Android 13 z ColorOS 13

źródło