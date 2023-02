OnePlus Ace 2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

OnePlus Ace 2 to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu jest całkiem atrakcyjna, a jego wyposażenie konkretne. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna flagowca i co to urządzenie ma do zaoferowania. Na innych rynkach spodziewajmy się go pod nazwą 11R 5G.

6,74-calowy ekran OLED

OnePlus Ace 2 ma 6,74-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie 1450 nitów. Wyświetlacz jest płaski i ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Warto też wspomnieć o obsłudze standardu HDR10+.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona OnePlus Ace 2 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to najmocniejszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale nadal oferujący dużą wydajność. Chip wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci kości UFS 3.1.

Cena OnePlus Ace 2 atrakcyjna

Cena OnePlus Ace 2 jest naprawdę atrakcyjna. Smartfon w podstawowej wersji został wyceniony na 2799 juanów, czyli około 1830 zł. Model z 16 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane kosztuje 3099 juanów (ok. 2020 zł). Natomiast w high-endowej konfiguracji z 512 GB pamięci jest to 3499 juanów (ok. 2280 zł). Kwoty są więc naprawdę dobre, ale w Europie oczywiście zapłacimy więcej.

Potrójny aparat 50 MP

OnePlus Ace 2 ma potrójny aparat fotograficzny, który jest bardzo podobnie zaprojektowany do tego z modelu 11 5G. Główny sensor to Sony IMX890 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (120°) połączony z matrycą 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do makro z sensorem Omnivision OV02B10 2 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 100 W

Energię w smartfonie OnePlus Ace 2 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 100 W. Producent deklaruje pełne naładowanie od 1 do 100 proc. w ciągu zaledwie 25 min. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS 13. Specyfikacja techniczna telefonu znajduje się poniżej.

OnePlus Ace 2 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką ColorOS 13

źródło