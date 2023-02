One UI 5.1 z serii Samsung Galaxy S23 zawiera mnóstwo bloatware

One UI 5.1 to oprogramowanie, które debiutuje wraz z serią Samsung Galaxy S23. Niestety okazuje się, że Android 13 w wydaniu Koreańczyków zawiera mnóstwo bloatware. Do tego stopnia, że One UI 5.1 na telefonach Samsung Galaxy S23 zajmuje aż kilkadziesiąt gigabajtów powierzchni w pamięci. Ile dokładnie?

One UI 5.1 to nowa nakładka Koreańczyków oparta na systemie Android 13, która wprowadza pewne nowości. Oprogramowanie debiutuje wraz z serią smartfonów Samsung Galaxy S23. Oczywiście w niedługim czasie zacznie (w postaci aktualizacji) trafiać także na starsze telefony marki. Tymczasem dowiadujemy się, że software dostarczany jest z dużą ilością bloatware.

Co to takiego? Bloatware to niechciane oprogramowanie, którego w przypadku nakładki One UI 5.1 preinstalowanej w telefonach Samsung Galaxy S23 jest naprawdę dużo. Do tego stopnia, że w pamięci smartfonów zajmuje aż nawet 60 GB powierzchni. Tak więc w przypadku modeli mających 128 GB miejsca na dane jest to blisko połowa.

Bloatware z One UI w modelach Samsung Galaxy S23 w dużej ilości

Samsung zaszył więc w One UI 5.1 naprawdę sporo dodatkowego oprogramowania, które jest zbędne. Dla porównania Android 13 instalowany w telefonach z serii Google Pixel 7 zajmuje około 15 GB. Jest to więc cztery razy mniej w porównaniu do software opracowanego przez Koreańczyków.

