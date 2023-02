Realme 10T 5G blisko. To nie będzie zupełnie nowy smartfon

Realme 10T 5G to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Telefon jest certyfikowany, ale jego nazwa kodowa wskazuje na istniejące urządzenie, którym jest model 9i. Wygląda więc na to, że smartfon Realme 10T 5G nie będzie zupełnie nowym urządzeniem, a odświeżonym telefonem sprzed kilku miesięcy.

Realme 10T 5G to smartfon, którego premiera musi być blisko. Świadczy o tym pojawienie się tego urządzenia na stronach urzędów, które nadają odpowiednie certyfikaty przed debiutem. Znaleziono go m.in. w indyjskim BIS. Wygląda jednak na to, że nie będzie to zupełnie nowy telefon, a odświeżony model z zeszłego roku.

Smartfon Realme 10T 5G ukrywa się pod nazwą kodową RMX3612. Pod taką samą istnieje już inne urządzenie i tym jest model 9i. Tak więc wygląda na to, że telefon zostanie po prostu odświeżony. Wizualnie pewnie niewiele się zmieni, ale pojawią się lepsze podzespoły i inne udoskonalenia.

Realme 10T 5G z baterią 5000 mAh

Wiemy, że smartfon Realme 10T 5G otrzyma baterię o pojemności nominalnej na poziomie 4890 mAh. Tak więc na opakowaniu pewnie znajdzie się informacja o 5000 mAh. Poza tym wiadomo, że akumulator wspiera ładowanie o mocy 18 W. Dokładnie tak samo jest w przypadku modeli 9i.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło