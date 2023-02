Premiera POCO X5 Pro 5G — cena i specyfikacja

POCO X5 Pro 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Urządzenie ma procesor Snapdragon 778G i aparat fotograficzny z sensorem 108 MP. Poza tym smartfon POCO X5 Pro 5G otrzymał konkretny wyświetlacz AMOLED Full HD+.

POCO X5 Pro 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon jest ciekawy, a jego cena została ustalona na atrakcyjnym poziomie. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz możliwości tego urządzenia. Jak na półkę średnią jest naprawdę nieźle.

Ekran AMOLED Xfinity

POCO X5 Pro 5G otrzymał ekran AMOLED Xfinity. Jest to płaski wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz oraz wsparcie dla standardów Dolby Vision oraz HDR10+. Natomiast w przypadku PWM Dimming jest to 1920 Hz.

Procesor Snapdragon 778G

Sercem modelu POCO X5 Pro 5G jest procesor Snapdragon 778G i jest to jednocześnie najtańszy telefon na rynku z tym konkretnym układem Qualcomma dla smartfonów ze średniej półki cenowej. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena POCO X5 Pro 5G atrakcyjna

Cena POCO X5 Pro jest naprawdę atrakcyjna. Model mający 128 GB miejsca na dane został wyceniony w Indiach na 22999 rupii, czyli około 1220 zł. Natomiast w wersji z 256 GB pamięci jest to kwota na poziomie 24999 rupii, czyli około 1330 zł. Pierwsza sprzedaż odbędzie się 13 lutego. Do wyboru będą trzy kolory obudowy.

Potrójny aparat 108 MP

POCO X5 Pro 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 108 MP. Obiektyw ultraszerokokątny został połączony z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka z sensorem 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

POCO X5 Pro 5G ma akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 162,1 × 76 × 7,9 mm i wadze 181 g, która spełnia założenia normy ochronnej IP68. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

POCO X5 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED Xfinity 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G z GPU Adreno 642L

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

162,1 × 76 × 7,9 mm

181 g

Android 13 z MIUI

