OnePlus Pad pozuje na wideo. Tak wygląda nowy tablet

OnePlus Pad to tablet, którego premiera jest bardzo blisko. Mamy okazję zobaczyć oficjalne wideo promocyjne. Na nim zaprezentowano urządzenie w zielonej wersji kolorystycznej obudowy, jak i dedykowane mu akcesoria. Tablet OnePlus Pad pozwoli na pracę z wykorzystaniem dedykowanego rysika oraz klawiatury.

OnePlus Pad to tablet, którego premiera odbędzie się już za kilka dni. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję obejrzeć sprzęt na oficjalnym wideo promocyjnym, które przedostało się do sieci. Rzućmy sobie na to okiem.

Wideo tabletu OnePlus Pad prezentuje nam urządzenie w zielonej wersji kolorystycznej obudowy. Widzimy, że urządzenie będzie miało dedykowaną klawiaturę oraz rysik, który pozwoli na pracę z ekranem. Można też dostrzec trzypinowy interfejs, który znamy z iPadów Pro. Służy on do komunikacji z akcesoriami.

Tablet OnePlus Pad na wideo tuż przed premierą

Premiera tabletu OnePlus Pad jest bardzo blisko. Urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane 7 lutego. W trakcie specjalnej konferencji, gdzie zobaczymy także nowego smartfona Ace 2. Design pokrywa się z tym, co widzieliśmy już wcześniej. Z tyłu obudowy znajduje się okrągła wyspa, na której umieszczono aparat fotograficzny z jednym obiektywem. Kompletna specyfikacja techniczna na razie jeszcze nie przedostała się do sieci.

