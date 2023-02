Realme GT Neo 5 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Realme GT Neo 5 to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Co wiemy o tym modelu przed debiutem? Okazuje się, że całkiem sporo. Smartfon Realme GT Neo 5 będzie wyróżniać się na rynku głównie za sprawą najszybszego ładowania baterii.

Realme GT Neo 5 to smartfon, którego premiera odbędzie się już 9 lutego. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępnia kolejne materiały prasowe. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna i co wiemy przed prezentacją? Znane informacje zebraliśmy w tym artykule.

Ekran AMOLED 144 Hz

Realme GT Neo 5 otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Ponadto zaoferuje wsparcie dla standardu HDR10+ oraz odświeżanie obrazu w 144 Hz. Panel ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem telefonu Realme GT Neo 5 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale nadal oferujący bardzo dużą wydajność. Chip będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 128, 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Realme GT Neo 5 nieznana

Cena Realme GT Neo 5 nie jest na razie znana. Oczywiście konkretne kwoty będą uzależnione od konfiguracji sprzętowych, których będzie kilka. Nie dotyczy to tylko różnic w rozmiarze pamięci, ale też technologii ładowania baterii, bo do wyboru będą dwie opcje. Szczegóły na ten temat poznamy już w trakcie premiery. Ceny w euro zobaczymy pewnie przed targami MWC 2023, które rozpoczną się pod koniec lutego.

Najszybsze ładowanie baterii na rynku

Realme GT Neo 5 to smartfon, który będzie wyróżniać się przede wszystkim najszybszym ładowaniem baterii na rynku. W topowej wersji będzie to bateria o pojemności 4600 mAh, która ma współpracować z ładowarką o mocy aż 240 W. To oznacza, że pełne naładowanie potrwa niespełna 10 min. 30 s. ładowania ma pozwolić na aż 2 h rozmów. W tańszej opcji zostanie zapewnione wsparcie dla ładowania o mocy 150 W w połączeniu z akumulatorem 5000 mAh.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny Realme GT Neo 5 jest potrójny. Główny sensor to Sony IMX 890 50 MP z OIS. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz dodatkową kamerkę 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Obok aparatu znajdzie się podświetlenie RGB, które ma odpowiadać za powiadomienia czy status ładowania baterii. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 5 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne