Premiera Infinix ZERO 5G 2023 Turbo. Cena i specyfikacja techniczna

Infinix ZERO 5G 2023 Turbo to nowy średniak marki. Smartfon zadebiutował wraz z tańszym modelem. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,78-calowy ekran LCD 120 Hz Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 1080. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Infinix ZERO 5G 2023 Turbo oraz wyposażenie tego telefonu.

Infinix ZERO 5G 2023 Turbo to prawdopodobnie ostatni smartfon z tej serii, bo ma ona zostać zastąpiona przez linię GT. Za nami premiera, która odbyła się w Indiach. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu? Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,78-calowy ekran LCD 120 Hz

Infinix ZERO 5G 2023 Turbo ma ekran LCD o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz próbkowanie dotyku na poziomie 240 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną w zakresie 500 nitów. Panel ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Sercem telefonu Infinix ZERO 5G 2023 Turbo jest procesor MediaTek Dimensity 1080. W tańszym modelu umieszczono SoC Dimensity 920. Chip w obu telefonach wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Inny natomiast jest rozmiar miejsca na dane – jest to 128 lub 256 GB w droższej edycji.

Cena Infinix ZERO 5G 2023 Turbo atrakcyjna

Cena Infinix ZERO 5G 2023 Turbo została ustalona na poziomie 19999 rupii, czyli około 1062 zł. Tańszy model kosztuje 2000 rupii mniej. Sprzedaż w Indiach rozpocznie się 11 lutego. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne obudowy i są to odcienie o nazwach Pearly White, Submariner Black oraz Coral Orange. Ten ostatni jest wykończeniem z wegańskiej skóry.

Potrójny aparat 50 MP

Infinix ZERO 5G 2023 Turbo ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Pozostałe obiektywy do zdjęć makro i czujnik głębi współpracują z sensorami 2 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem o mocy 33 W

Pod obudową smartfona Infinix ZERO 5G 2023 Turbo znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. Telefon ma też Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Nie brakuje też klasycznego złącza słuchawkowego. Całość waży 199 g i pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką XOS 12. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Infinix ZERO 5G 2023 Turbo – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

199 g

Android 12 z XOS 12

źródło