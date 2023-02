Sony Xperia 1 V pozuje na zdjęciu. Flagowiec wygląda znajomo

Sony Xperia 1 V to nadchodzący flagowiec japońskiej marki. Do sieci wyciekło zdjęcie, które prezentuje nam tył obudowy i znajdujący się na pleckach aparat fotograficzny. Design jest podobny do poprzednika, ale pojawiają się pewne zmiany. Zobaczmy, jak prezentuje się Sony Xperia 1 V na żywo i co wiemy o tym telefonie.