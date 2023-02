OnePlus 11 5G global – cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

OnePlus 11 5G w wersji global jest blisko. Przed nami premiera i wiemy, że smartfon ma nieco różnić się od telefonu z Chin. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna urządzenia? Na jego temat wiadomo już naprawdę sporo. Zobaczmy, co OnePlus 11 5G w edycji międzynarodowej będzie miał do zaoferowania.

OnePlus 11 5G global to międzynarodowa edycja smartfona, która w Chinach debiutowała kilka tygodni temu. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna flagowca i co jeszcze wiemy przed zbliżającą się premierą? O nowym telefonie wiadomo całkiem sporo. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,7-calowy ekran AMOLED

OnePlus 11 5G global otrzyma ten sam ekran, który jest w chińskiej edycji telefonu. To 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO 3.0 o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Warto też wspomnieć o wsparciu dla standardów HDR10+ oraz Dolby Vision. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona OnePlus 11 5G global jest oczywiście procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo potężny układ. Chip będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena OnePlus 11 5G global powinna być atrakcyjna

OnePlus 11 5G global nie będzie na pewno tani, bo to flagowiec. Mimo to spodziewajmy się, że jego cena będzie atrakcyjna na tle innych flagowców ze Snapdragonem 8 Gen 2. W Europie spodziewajmy się kwot od 899 euro, czyli około 4,2 tys. zł. Podobnej oczekujmy więc w Polsce. Wszystko wyjaśni się 7 lutego, kiedy to odbędzie się zapowiadana premiera.

Potrójny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny OnePlus 11 5G global jest potrójny i został umieszczony na przeprojektowanej wyspie, gdzie umieszczono też logo Hasselblad. Główny obiektyw połączono z sensorem 50 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny z matrycą 48 MP. Natomiast teleobiektyw współpracuje z czujnikiem 32 MP. W przypadku przedniej kamery można liczyć na selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 80 W

OnePlus 11 5G global ma dostać ten sam akumulator, który jest w wersji z Chin. To bateria o pojemności 5000 mAh. Inne ma być jednak szybkie ładowanie. Na rynkach międzynarodowych będzie to ładowarka o mocy 80 W, a nie 100 W, jak to jest w przypadku modelu z Państwa Środka. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus 11 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216 × 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS 13

źródło: opracowanie własne