Nothing Phone 2 w drodze. Kiedy premiera smartfona?

Nothing Phone 2 to już drugi smartfon marki, którą powołał do życia jeden z założycieli OnePlusa. Kiedy premiera nowego modelu? Telefon nie zadebiutuje na dniach, ale mamy go zobaczyć jeszcze przed końcem 2023 r. Poza tym wiadomo, że Nothing Phone 2 ma być smartfonem z większym naciskiem na klasę premium.

Nothing Phone 2 to smartfon, który powstanie. Pierwszy telefon nowej firmy byłego założyciela OnePlusa spotkał się z ciepłym przyjęciem, choć tak naprawdę nigdy nie stał się hitem sprzedaży. Mimo to marka planuje iść za ciosem i szykuje się do premiery drugiego modelu. Co o nim wiemy?

Smartfon Nothing Phone 2 zostanie wprowadzony do oferty w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie 2023 r. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnej dacie premiery, ale potwierdzono, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Oczywiście specyfikacja techniczna również jest na razie owiana tajemnicą.

Smartfon Nothing Phone 2 ma być bardziej premium

Przy okazji ujawniono pewien szczegół związany z planami dotyczącymi Nothing Phone 2 i jego designem. Telefon ma być bardziej premium, a więc spodziewajmy się ulepszeń pod tym względem w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. Te zapewne poznamy bliżej planowanego debiutu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło