Samsung Galaxy S23 Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu nie jest niska. Jednak specyfikacja techniczna jest z najwyższej półki. Urządzenie wprowadza liczne ulepszenia względem poprzednika. Zobaczmy, co Samsung Galaxy S23 Ultra wnosi w porównaniu do ostatniego flagowca.

Ekran Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED

Samsung Galaxy S23 Ultra ma wyświetlacz Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Ekran oferuje rozdzielczość na poziomie 1440 x 3088 pikseli oraz zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1750 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus 2. Nie zabrakło też możliwości pracy z użyciem piórka S Pen.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy

Sercem smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. To specjalna wersja ostatniego chipu Qualcomma dla flagowców z Androidem. W tej konkretnej zwiększono do 3,36 GHz zegar taktujący najszybszy z rdzeni. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca i są to kości UFS 4.0.

Cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra wysoka

Samsung Galaxy S23 Ultra nie jest tanim smartfonem. Cena podstawowej wersji została ustalona na poziomie 6799 zł. Model z 512 GB miejsca kosztuje 7499 zł, a w opcji z 1 TB jest to 8699 zł. Warto jednak dodać, że dwie ostatnie wersje w przedsprzedaży oferowane są w cenach o 700 zł niższych. Do wyboru są cztery kolory obudowy, a za pośrednictwem sklepu internetowego producenta dodatkowe cztery odcienie, które widać poniżej. W innych kanałach dystrybucji nie będą one dostępne.

Aparat fotograficzny 200 MP

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S23 Ultra składa się z czterech obiektywów. Główny z szerokim kątem został połączony z sensorem ISOCELL HP2 200 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 12 MP. Pozostałe dwa, z których jeden jest peryskopowy, współpracują z sensorami 10 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 12 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Samsung Galaxy S23 Ultra ma podobny akumulator do poprzednika. Jest to bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie o mocy 45 W. Szału w porównaniu z konkurencją nie ma, ale Koreańczycy nie przykładają do tego aspektu tak wielkiej wagi, co widać od lat. Rynkowy debiut telefonu zaplanowano na 17 lutego. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli i jasności do 1750 nitów

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

S Pen

Android 13 z One UI 5.1

