One UI 5.1 już jest. Co nowego i jakie nowości wprowadza nakładka Samsunga?

One UI 5.1 to nowa nakładka firmy Samsung. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabrakło i choć może nie ma ich zbyt wiele, tak obejmują różne obszary oprogramowania. W tym Google Meet czy aplikację Expert RAW. Zobaczmy, co nowego Samsung dodał w One UI 5.1 i na jakie telefony Galaxy trafi aktualizacja.

One UI 5.1 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Samsung Galaxy, która pojawiła się zgodnie z zapowiedziami. Nakładka doczekała się premiery, która odbyła się wraz z serią telefonów S23. Jakie nowości oraz zmiany tu znajdziemy? Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza software.

Notatki z edycją podczas spotkania w Google Meet

One UI 5.1 wprowadza nowości obejmujące aplikację Notatki oraz platformę Google Meet. Samsung pozwoli na współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym podczas odbywania wirtualnego spotkania wideo w komunikatorze giganta z Mountain View. Jest to efektem współpracy obu firm, która została nawiązana wcześniej.

Dostępniejszy Expert RAW

Wraz z One UI 5.1 Samsung ułatwił także dostęp do aplikacji Expert RAW. Została ona wcześniej udostępniona na wybrane smartfony z serii Galaxy, w tym modele S22, S21 czy Z Fold 4. Najnowsza nakładka daje szybszy dostęp bezpośrednio z oprogramowania aparatu. Dzięki temu można przechwytywać zdjęcia w RAW-ach.

Lepsza integracja z Galaxy Book

One UI 5.1 wprowadza także lepszą integrację pomiędzy smartfonami marki Samsung oraz laptopami z serii Galaxy Book. Dla przykładu użytkownik może korzystać z klawiatury, gładzika czy podłączonej myszki do zarządzania zawartością na telefonie. Są to zmiany, które z pewnością ułatwią codzienną pracę z wieloma urządzeniami.

Wśród nowości także lepsze Rountines

Samsung w aktualizacji One UI 5.1 wprowadza także udoskonalenia z zakresu Rountines. Jest to możliwość tworzenia określonych serii działań, które telefon uruchomi na podstawie działań użytkownika. Wśród nowości jest możliwość kontrolowania szybkiego udostępniania i czułości na dotyk oraz zmiany dzwonka i stylu czcionki.

Bixby Text Call po angielsku

Funkcja Bixby Text Call została dodana już wraz z One UI 5 z zeszłego roku. Pozwala ona na odbieranie połączeń. Niestety do niedawna dostępna była tylko w j. koreańskim. Wraz z aktualizacją z numerkiem 5.1 rozszerza dostępność o j. angielski. Oczywiście o polskim możemy zapomnieć, co warto mieć na uwadze.

Aktualizacja do One UI 5.1 na te smartfony marki Samsung

One UI 5.1 zadebiutuje wraz z modelami z serii Galaxy S23. Jednak już wkrótce aktualizacja do tej wersji nakładki trafi także na starsze modele marki Samsung. W pierwszej kolejności mają to być telefony z poniższej listy.

seria Samsung Galaxy S22

seria Samsung Galaxy S21

seria Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

źródło: opracowanie własne