Xiaomi Pad 6 Pro w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Xiaomi Pad 6 Pro to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera ma odbyć się w drugim kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Wiemy, że tablet Xiaomi Pad 6 Pro otrzyma 11-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Xiaomi Pad 6 Pro to tablet, który zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Wiemy, że jego premiera powinna odbyć się w drugim kwartale 2023 r. Wraz z flagowcem 13 Ultra. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym sprzęcie.

11-calowy ekran

Xiaomi Pad 6 Pro to tablet, który otrzyma wyświetlacz o przekątnej 11 cali. Na razie nie wiadomo, czy jest to ekran wykonany w technologii LCD czy też OLED. Wiadomo jednak, że rozdzielczość to 2880 x 1800 pikseli. Poza tym spodziewajmy się odświeżania obrazu w zakresie do 144 Hz oraz wsparcia dla standardów Dolby Vision i HDR10+.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem tabletu Xiaomi Pad 6 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To bardzo mocny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z zeszłego roku, któremu nie brakuje mocy. W tańszej wersji urządzenia znajdziemy Snapdragona 870. Chip ma być wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca.

Cena Xiaomi Pad 6 Pro nieznana

Cena Xiaomi Pad 6 Pro nie jest na razie znana. Tablet pewnie jednak będzie kosztować podobnie do poprzednika. W zeszłym roku były to kwoty startujące od 2999 juanów, czyli około 1930 zł. Spodziewajmy się, że pod tym względem za wiele się nie zmieni, ale o tym przekonamy się z czasem.

Bateria z ładowaniem 67 W

Xiaomi Pad 6 Pro otrzyma baterię ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Wiemy, że akumulator tabletu ma obsługiwać ładowarkę o mocy 67 W. To pozwoli na pełne naładowanie w ciągu kilkudziesięciu minut. Pojemność baterii nie jest na razie znana. To informacja, którą powinniśmy poznać z czasem.

Bez modemu 5G

Wygląda na to, że tablet Xiaomi Pad 6 Pro nie będzie dostępny w wersji z modemem 5G. Firma nie planuje wprowadzić do oferty takiego wariantu. Powody decyzji nie są znane. Spodziewajmy się jednak innych nowoczesnych modułów łączności bezprzewodowej. W tym Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Pad 6 Pro – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

do 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do wideorozmów — brak szczegółów

aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

Android 13 z nakładką producenta

