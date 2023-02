POCO X5 Pro 5G blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

POCO X5 Pro 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Doszło do dużego przecieku. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest także cena POCO X5 Pro 5G oraz start uruchomienia sprzedaży. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym smartfonie na kilka dni przed debiutem.

POCO X5 Pro 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Przed nami premiera, która odbędzie się 6 lutego. Natomiast pięć dni później ma ruszyć sprzedaż. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna i co wiemy o tym telefonie przed debiutem? Doszło do dużego wycieku, który przyniósł nam wiele informacji.

Ekran AMOLED Xfinity

POCO X5 Pro 5G ma ekran Xfinity wykonany w technologii AMOLED. Jest to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Panel ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Poza tym wiemy, że został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Procesor Snapdragon 778G

Sercem smartfona POCO X5 Pro 5G jest procesor Snapdragon 778G. Jest to 6-nm SoC Qualcomma dla telefonów ze średniej półki cenowej. Chip składa się z 8 rdzeni CPU oraz układu graficznego Adreno 642L. Będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Cena POCO X5 Pro 5G znana

Cena POCO X5 Pro 5G również nie została dochowana w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się informacje o kwocie za model z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. W tej konfiguracji sprzętowej telefon ma kosztować 24999 rupii indyjskich, czyli około 1322 zł. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej, co należy mieć na uwadze.

Potrójny aparat 108 MP

Aparat fotograficzny POCO X5 Pro 5G jest potrójny i został umieszczony na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny połączony z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia trzecia kamerka 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 67 W

Pod obudową smartfona POCO X5 Pro 5G znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie o mocy 67 W. Telefon spełnia założenia normy ochronnej IP68, ma wymiary 162,1 × 76 × 7,9 mm i waży 181 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

POCO X5 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED Xfinity 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G z GPU Adreno 642L

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

162,1 × 76 × 7,9 mm

181 g

Android 13 z MIUI

źródło