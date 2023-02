Infinix GT w drodze. Marka szykuje nową serię smartfonów

Infinix GT to nowa seria telefonów, która jest w drodze. Marka planuje zastąpić nią smartfony z linii Zero, których ostatni członkowie mają zadebiutować za kilka dni. Potem przyjdzie czas na modele Infinix GT i pierwsze z nich powinniśmy zobaczyć na przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału 2023 roku.

Infinix GT to nowa seria telefonów, które szykuje zdobywająca popularność marka. Pierwsze informacje na ich temat uzyskał serwis źródłowy. Dowiadujemy się, że firma planuje w ten sposób zastąpić smartfony z linii Zero. Niedawno pokazano nowe modele i wygląda na to, że w drodze są ostatnie z nich.

Infinix planuje pokazać nowe smartfony 4 lutego. Będą to prawdopodobnie ostatnie telefony z serii Zero. Wiemy, że są to modele zapewniające łączność z sieciami 5G. Debiut zaplanowano w Indiach, ale potem pewnie trafią one na także na inne rynki. Prawdopodobnie potem nadejdzie seria GT.

Seria smartfonów Infinix GT jest blisko

Pierwsze smartfony z linii Infinix GT mogą zadebiutować już w marcu lub kwietniu 2023 r. Niestety na temat nowej serii wiadomo bardzo niewiele. Nazwy modeli, specyfikacje techniczne czy design na razie okryte są tajemnicami. Więcej szczegółów poznamy zapewne w ciągu nadchodzących tygodni. Tymczasem na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

