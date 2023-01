ZTE Blade V40 w przecieku. Jest wideo i specyfikacja

ZTE Blade V40 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem doszło do przecieku i w sieci pojawiło się wideo z tym telefonem w roli głównej. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, co ZTE Blade V40 ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

ZTE Blade V40 ma 6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy prostszy procesor Unisoc T616 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wiemy, że wspiera ładowanie o mocy 22,5 W.







Ponadto ZTE Blade V40 ma potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 50 i dwóch 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

ZTE Blade V40 – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Unisoc T616

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką producenta

źródło