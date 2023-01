Samsung Galaxy S23 Ultra pozuje na nowych zdjęciach

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły nowe zdjęcia, które prezentują nam flagowca na żywo z obu stron. Fotki potwierdzają wcześniejsze przecieki związane z designem modelu Samsung Galaxy S23 Ultra, który poznaliśmy już kilka miesięcy temu.

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo przed nami premiera telefonu. Teraz mamy okazję zobaczyć dwa nowe zdjęcia, które pojawiły się w sieci. Prezentują one zielony wariant obudowy smartfona, który to najczęściej pojawia się na materiałach promocyjnych.

Zdjęcia modelu Samsung Galaxy S23 Ultra prezentują nam flagowca na żywo. Widzimy, że wygląd pokrywa się z tym, co widzieliśmy w starszych przeciekach. Telefon ma aparat fotograficzny podobnie zaprojektowany do poprzednika, ale istotną zmianą jest nowy sensor ISOCELL HP2 z matrycą 200 MP. Natomiast z przodu jest zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Zdjęcia modelu Samsung Galaxy S23 Ultra tuż przed premierą

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się 1 lutego. Tego dnia Koreańczycy wyłożą karty na stół. Niedługo po konferencji Unpacked powinna ruszyć przedsprzedaż telefonu. Rynkowy debiut nastąpi później w przyszłym miesiącu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wydarzenie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło