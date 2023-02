Samsung Galaxy M14 5G na renderach. Jest też specyfikacja

Samsung Galaxy M14 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe, które ujawniają nam wygląd w trzech kolorach obudowy. Nie została dochowana w tajemnicy także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co Samsung Galaxy M14 5G zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Samsung Galaxy M14 5G to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery telefonu. Te ujawniają nam design oraz trzy z planowanych kolorów obudowy. Urządzenie będzie niedrogie, ale wygląda całkiem dobrze.

Samsung Galaxy M14 5G ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Sercem telefonu ma być procesor Exynos 1330. Rozmiar pamięci nie jest znany. Spodziewajmy się jednak baterii o pojemności aż 6000 mAh. Akumulator ma wpierać ładowanie o mocy 15 W.

Poza tym Samsung Galaxy M14 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Ma on składać się z sensorów 48, 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy M14 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

procesor Exynos 1330

rozmiar pamięci RAM — brak informacji

pamięć na dane — brak szczegółów

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło