Realme GT Neo 5 z datą premiery. Co wiemy o flagowcu?

Realme GT Neo 5 to flagowiec, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Została podana data premiery. Co wiemy o tym telefonie na półtora tygodnia przed oficjalną prezentacją? Okazuje się, że całkiem sporo. Specyfikacja techniczna Realme GT Neo 5 przedostała się do sieci już wcześniej. Zobaczmy, co już wiadomo.

Najszybsze ładowanie na rynku

Realme GT Neo 5 będzie smartfonem oferującym najszybsze ładowanie na rynku. Producent podkreśla zresztą to rozwiązanie w materiałach prasowych. Technologia bazuje na ładowarce o mocy aż 240 W. Dotychczasowym liderem pod tym względem był Redmi Note 12 Pro Plus z ładowaniem 210 W. Wiemy też, że pojawi się wariant z ładowarką 150 W. Akumulatory będą miały pojemność 4600 lub 5000 mAh w zależności od wersji telefonu.

Ekran AMOLED

Realme GT Neo 5 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,74 cala. Wyświetlacz zaoferuje obraz w rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli i spodziewajmy się także podwyższonego odświeżania. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Więcej parametrów związanych z ekranem nie jest na razie znanych.

Cena Realme GT Neo 5 nieznana

Cena Realme GT Neo 5 pozostaje na razie tajemnicą. Telefon powinien być jednak znacznie tańszy w porównaniu do droższych flagowców z Androidem oraz Snapdragonem 8 Gen 2. Oczywiście w Chinach ceny będą niższe w porównaniu do kwot, który przyjdzie nam zapłacić w Europie. Nie powinno to jednak stanowić żadnego zaskoczenia.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Realme GT Neo 5 jest poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa o procesorze Snapdragon 8 Gen 1+, który być może nie jest tak mocny jak SD8G2, ale i tak nadal oferuje bardzo dużą wydajność. Wiemy, że będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca.

Potrójny aparat 50 MP

Realme GT Neo 5 ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw połączono z sensorem z matrycą 50 MP. Natomiast ultraszerokokątny z 8 MP. Jest też dodatkowa kamerka z czujnikiem 2 MP. Wszystkie te elementy umieszczono na dwóch wyspach w kształcie okręgów. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 5 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

