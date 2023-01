Oppo Find X6 blisko. Tak wygląda prototyp

Oppo Find X6 to smartfon, którego premiera ma odbyć się w trakcie targów MWC 2023. Tymczasem do sieci wyciekł prototyp telefonu, który mamy okazję zobaczyć na zdjęciach. Te ujawniają nam tył obudowy, gdzie znajdzie się aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jak telefon Oppo Find X6 prezentuje się na żywo.

Oppo Find X6 to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera ma odbyć się w trakcie lutowych targów MWC 2023. Tymczasem mamy okazję zobaczyć prototyp telefonu. Został on uchwycony na zdjęciach, które to następnie przedostały się do sieci.

Widzimy, że jest to jakiś wczesny prototyp Oppo Find X6, który nie ma jeszcze finalnego designu. Widać to po wyspie dla aparatu fotograficznego, gdzie znajdują się poszczególne elementy. Nie mają one jednak postaci, którą widzieliśmy na renderach prasowych. Tak więc pewnie jest to jedna z wersji, która wcześniej była testowana.

Premiera Oppo Find X6 na MWC 2023

Oppo Find X6 to flagowiec, którego premiera odbędzie się w trakcie barcelońskich targów MWC 2023. Odbędą się one w dniach 27 lutego – 2 marca. Sama konferencja firmy pewnie nastąpi ciut wcześniej. 25 lub 26 dnia przyszłego miesiąca. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Na ogłoszenie konkretnego terminu musimy jeszcze poczekać.

