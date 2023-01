OnePlus V Fold i Flip w drodze. To nowe składane smartfony

OnePlus V Fold i Flip to składane smartfony, które są w drodze. Świadczy o tym proces rejestracji nazw, które rozpoczęła chińska marka. To oznacza, że takie urządzenia zapewne pojawią się z czasem w ofercie firmy. Na temat składanych smartfonów OnePlus V Flip oraz Fold wiemy na razie bardzo niewiele.

Wiemy, że nazwy OnePlus V Fold i Flip są już rejestrowane, czego dowód widać powyżej. Ponadto źródło informacji twierdzi, że firma rozpoczęła już testy co najmniej jednego z tych urządzeń w wybranych krajach. Również na terenie Europy. Oba składane smartfony prędko jednak nie zadebiutują.

Składane smartfony OnePlus V Fold i Flip nieprędko

Składane smartfon OnePlus V Flip oraz Fold nie zadebiutują w niedługim czasie. Spodziewajmy się ich dopiero w drugiej połowie 2023 r. Pierwszy będzie modelem jak inne Flipy, czyli z „klapką”. Natomiast drugi otrzyma duży wyświetlacz oraz pewnie mniejszy dodatkowy, który będzie dostępny po złożeniu. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

