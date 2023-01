Huawei P60 Pro na renderach. Tak ma wyglądać nowy flagowiec

Huawei P60 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekły rendery, które ujawniają nam design telefonu. Na nich widać przeprojektowany aparat fotograficzny. Natomiast z przodu Huawei P60 Pro znajdziemy zakrzywiony wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.