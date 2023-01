Honor Magic Vs w wersji global wraz z serią Magic 5

Honor Magic Vs to składany smartfon, który wkrótce doczeka się wersji global. Zobaczymy go na MWC 2023, gdzie zostanie zaprezentowana także seria telefonów Honor Magic 5. Tak więc dla fanów marki szykują się ciekawe nowości. Honor Magic Vs wcześniej, bo jesienią zeszłego roku, debiutował na terenie Chin.