Oppo Pad 2 wygląda jak tablet OnePlus Pad. Wycieka częściowa specyfikacja

Oppo Pad 2 to tablet, który będzie wzorowany na modelu OnePlus Pad. Potwierdza to sprawdzone w przeszłości źródło, które udostępniło też informacje powiązane z częściową specyfikacją techniczną urządzenia. Tablet Oppo Pad 2 ma 11-calowy ekran o rozdzielczości 2880 x 2000 pikseli oraz baterię o pojemności 9500 mAh.

Oppo Pad 2 to nowy tablet chińskiej marki. Urządzenie pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Teraz do sieci przedostały się nowe informacje, których źródłem jest leaker Digital Chat Station. Jest to częściowa specyfikacja i przy okazji dowiadujemy się, że sprzęt pod kątem designu ma bazować na modelu OnePlus Pad.

Tablet Oppo Pad 2 otrzyma ekran o przekątnej 11 cali i jest to wyświetlacz wykonany w technologii LCD. Wiemy, że rozdzielczość obrazu to 2880 x 200 pikseli. Natomiast odświeżanie ma odbywać się w zakresie do 144 Hz. Bateria ma pojemność 9500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W.

Tablet Oppo Pad 2 to klon OnePlus Pad

Tablet OnePlus Pad pozował ostatnio na renderach. Tak więc wiemy, jak ma wyglądać to urządzenie. Natomiast Oppo Pad 2 będzie jego klonem. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się podobnego designu. Z tyłu znajdzie się więc okrągła wyspa, na której zostanie umieszczony aparat fotograficzny.

