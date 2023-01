Moto E40 Pro bez tajemnic. Wycieka cena, specyfikacja i rendery

Moto Edge 40 Pro to nowy flagowiec marki Motorola, którego premiera jest blisko. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekły rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna. Znana jest także cena Moto Edge 40 Pro w euro. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym telefonie Motoroli.

Moto Edge 40 Pro to flagowiec marki Motorola, którego premiery spodziewamy się w trakcie targów MWC 2023. Na około miesiąc przed debiutem doszło do dużego wycieku. Do sieci wyciekły cena, specyfikacja techniczna oraz rendery prasowe telefonu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

Ekran OLED 165 Hz

Motorola Moto Edge 40 Pro ma ekran wykonany w technologii OLED, który zapewnia zmienne odświeżanie w zakresie do 165 Hz. Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i zakrzywione krawędzie. Rozdzielczość to Full HD+. Nie zabrakło też wsparcia dla technologii Dolby Vision czy HDR10+.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Motorola Moto Edge 40 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. Jest to obecnie najmocniejszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip zapewnia dużą wydajność, która jest o kilkadziesiąt proc. lepsza względem poprzedniej generacji. Telefon będzie dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej — z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Innych opcji producent nie przewidział.

Cena Moto Edge 40 Pro atrakcyjna

Cena Moto Edge 40 Pro jest już znana. Smartfon ma kosztować w Europie 850 euro i dotyczy to wspomnianej wersji z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. To oznacza, że w Polsce będzie to kwota na poziomie około 4 tys. zł. Niby niemało, ale to i tak dużo mniej w porównaniu do innych flagowców z systemem Android i Snapdragonem 8 Gen 2.

Potrójny aparat 50 MP

Moto Edge 40 Pro ma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na wyspie w kształcie prostokąta. Główny obiektyw połączono z sensorem z matrycą 50 MP. Tak samo jest w przypadku obiektywu ultraszerokokątnego. Ostatnim elementem jest teleobiektyw z sensorem 12 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 60 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 125 W

Motorola Moto Edge 40 Pro ma akumulator o pojemności 4600 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie o mocy 125 W. Nie zabrakło też obsługi ładowarek bezprzewodowych o mocy do 15 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Oficjalna premiera powinna odbyć się pod koniec lutego na targach MWC 2023. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

