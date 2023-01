Oppo Reno 8T bez tajemnic. Jest cena, rendery i specyfikacja

Oppo Reno 8T to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Do sieci wyciekła cena i specyfikacja techniczna telefonu. Mamy też rendery prasowe, które ujawniają nam design urządzenia. Zobaczmy sobie, jak kształtują się ceny Oppo Reno 8T oraz co ten smartfon ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.

Oppo Reno 8T to smartfon, którego premiera odbędzie się 8 lutego. Na ten dzień zaplanowano debiut w Filipinach. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do prezentacji. Do sieci wyciekła cena, specyfikacja techniczna oraz rendery prasowe urządzenia. Rzućmy sobie na to okiem.

Ekran AMOLED

Oppo Reno 8T to smartfon, który otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED. Jest to 6,43-calowy panel o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 90 Hz. Więcej parametrów nie jest na razie znanych.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem smartfona Oppo Reno 8T jest procesor MediaTek Helio G99. Jest to dosyć podstawowy chip, który zapewnia tylko wsparcie dla łączności z sieciami LTE. W modelu z modemem 5G będzie to Snapdragon 695. Spodziewajmy się także 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Oppo Reno 8T atrakcyjna

Cena Oppo Reno 8T nie została dochowana w tajemnicy do premiery. Wiemy, że smartfon ma kosztować na Filipinach 18999 peso filipińskich. To daje nam po przewalutowaniu kwotę w wysokości 1510 zł. W Europie oczywiście zapłacimy więcej. Dotyczy to też modelu z modemem 5G, który również będzie droższy.

Potrójny aparat 100 MP

Oppo Reno 8T ma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na wyspach w kształcie okręgów. Główny obiektyw ma sensor 100 MP, ale tak naprawdę możliwe, że jest to matryca 108 MP. Następnie mamy dwie dodatkowe kamerki z sensorami 2 MP. Natomiast przedni aparat ma pozwolić robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z SuperVOOC 33 W

Pod obudową modelu Oppo Reno 8T znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera technologię szybkiego ładowania SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 33 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS 13. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 8T – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 100 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS 13

