Coca-Cola Phone to tak naprawdę smartfon Realme 10 Pro 5G

Coca-Cola Phone to nowy smartfon, który powstał we współpracy ze znaną marką. Tak naprawdę jest to już istniejący telefon o nazwie Realme 10 Pro 5G. Tak więc urządzenie pod względem wyposażenia nie skrywa przed nami tajemnic. Zobaczmy, jaka jest specyfikacja techniczna Coca-Cola Phone i jak wygląda ten smartfon.