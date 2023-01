Redmi A2 Plus w drodze. Nowy smartfon Xiaomi będzie tani

Redmi A2 Plus to smartfon Xiaomi, którego premiera musi być nieodległa. Świadczy o tym pojawienie się tego telefonu na stronie jednego z urzędów, gdzie nadano mu certyfikaty. Urządzenie ukrywa się pod nazwą 23028RN4DG. Na temat modelu Redmi A2 Plus wiadomo obecnie bardzo niewiele, ale to będzie tani smartfon.

Redmi A2 Plus to tani smartfon Xiaomi, który jest w przygotowaniu. Telefon ukrywa się pod nazwą kodową 23028RN4DG, co już ujawnia nam pewien szczegół związany ze specyfikacją techniczną, o tym jednak za chwilę. Urządzenie zostało dostrzeżone m.in. na stronie indyjskiego urzędu BIS.







Smartfon Redmi A2 Plus uzyskał od BIS certyfikat, który przybliża go do premiery na terenie Indii. Na innych rynkach urządzenie może zostać wprowadzone pod marką POCO, ale na razie to jeszcze nic pewnego. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero z czasem. Co wiemy o wyposażeniu tego telefonu? Na pewno otrzyma modem LTE bez wsparcia dla 5G.

Specyfikacja Xiaomi Redmi A2 Plus będzie podstawowa

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi A2 Plus nie jest na razie znana. Na 100 proc. możemy jednak spodziewać się ekranu o rozdzielczości HD+ czy dosyć prostego procesora MediaTeka z linii Helio. Wyposażenie telefonu będzie bardzo podstawowe. To jednak sprawi, że jego cena powinna być naprawdę niska. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

