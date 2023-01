Pixel Tablet Pro w drodze. Google zmienia strategię

Google Pixel Tablet Pro to urządzenie, które pojawia się w przeciekach od dawna. Sprzęt powstaje pod nazwą kodową tangorpro i wygląda na to, że tylko ten z dwóch modeli trafi finalnie do sprzedaży. Gigant mógł zmienić strategię i prawdopodobnie zrezygnował z tańszego modelu tangor. Co wiemy o tym pierwszym z wymienionych?







Google Pixel Tablet Pro ma dostać ekran wykonany w technologii LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Następnie mamy autorski procesor Tensor G2 opracowany we współpracy z Samsungiem. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca w postaci kości UFS.

Pełna specyfikacja Google Pixel Tablet Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna Google Pixel Tablet Pro nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że w przygotowaniu jest też specjalny dock. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13L. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

źródło