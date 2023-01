OnePlus Pad pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja tabletu

OnePlus Pad to tablet, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go w lutym, a tymczasem w sieci zostały udostępnione rendery, które ujawniają nam ciekawy design. Przy okazji znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, jak wygląda OnePlus Pad i co wiemy o jego wyposażeniu.