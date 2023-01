Samsung Galaxy S23 Ultra na renderze. Jest też cena i specyfikacja

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekł nowy render. Znana jest także specyfikacja techniczna flagowca. Na jego temat wiemy naprawdę sporo. Przy okazji cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra też nie jest już tajemnicą, bo doszukano się jej na jednej z hiszpańskich stron.

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, który był obiektem naprawdę mnóstwa przecieków. Do sieci przedostały się nowe szczegóły. Związane są one z ceną oraz specyfikacją techniczną telefonu. Przy okazji mamy też okazję zobaczyć render, który pochodzi z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Render prezentuje zielony kolor obudowy

Nowy render prasowy modelu Samsung Galaxy S23 Ultra widoczny jest u samej góry tego artykułu. Prezentuje on zielony odcień obudowy. Wiemy, że jest to przewodni wariant kolorystyczny, który będzie pojawiał się w materiałach promocyjnych najczęściej. Finalnie klienci będą mogli wybierać wśród czterech kolorów, które widać poniżej.

Cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra znana

Cena smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra została ujawniona przez jednego z hiszpańskich detalistów. W przypadku modelu z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane jest to 1409 euro. To daje nam równowartość 6660 zł. Natomiast w wersji z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci na pliki jest to 1589 euro, czyli 7514 zł. Tanio nie jest, ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej.

Snapdragon 8 Gen 2 zamiast Exynosa

Samsung Galaxy S23 Ultra oraz pozostałe modele z serii otrzymają procesory Snapdragon 8 Gen 2. Dotyczy to wszystkich rynków, gdzie tym razem nie powinniśmy spodziewać się nigdzie autorskich Exynosów. Jakby tego było mało, to będą to wyselekcjonowane chipy Qualcomma, gdzie spodziewamy się nieco wyższych zegarów taktujących rdzenie CPU i GPU. Poza tym spodziewajmy się 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane.

Aparat fotograficzny 200 MP

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który otrzyma poczwórny aparat fotograficzny, który jest bardzo podobnie zaprojektowany do kamery poprzedniego flagowca. Najważniejszą zmianą jest wymiana głównego sensora na ISOCELL HP2 z matrycą 200 MP. Pozostałe trzy obiektywy są połączone z czujnikami 12 i dwoma 10 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 12 megapikseli.

6,8-calowy ekran AMOLED

Ekran modelu Samsung Galaxy S23 Ultra to 6,8-calowy panel wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz zaoferuje obraz w rozdzielczości QHD+ oraz ze zmiennym odświeżaniem w zakresie od 1 do 120 Hz. Poza tym spodziewajmy się wsparcia dla najnowszych standardów typu HDR10+ czy Dolby Vision. Wiemy też, że nie zabraknie wysokiej jasności maksymalnej na poziomie 1750 nitów.

Android 13 z nakładką One UI 5.1

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma najnowsze oprogramowanie Koreańczyków. To nakładka One UI 5.1, która bazuje na systemie Android 13. Wprowadzi ona pewne nowości względem software udostępnionego na starsze modele od jesieni zeszłego roku. Ponadto aktualizacja od lutego zacznie trafiać także na starsze telefony. Specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5.1

