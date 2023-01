Samsung Galaxy M54 5G na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy M54 5G to nowy smartfon koreańskiej marki. W sieci pojawiły się rendery telefonu oraz jego częściowa specyfikacja techniczna. Co już wiadomo na temat tego modelu? Samsung Galaxy M54 5G ma płaski ekran oraz potrójny aparat fotograficzny. Poza tym otrzyma autorski procesor firmy Exynos 1380.

Samsung Galaxy M54 5G to kolejny smartfon Koreańczyków, który nie został dochowany do premiery w tajemnicy. Do sieci wyciekły rendery prasowe, które ujawniają nam dwa warianty kolorystyczne obudowy. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym telefonie.







Rendery modelu Samsung Galaxy M54 5G ujawniają nam płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który nie został umieszczony na wyspie. Wystające są tylko pierścienie dla obiektywów.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy M54 5G nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy M54 5G nie jest na razie znana. Niedawno jednak dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench, gdzie pojawiły się pewne informacje. Pod obudową znajdzie się autorski procesor Exynos 1380, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

