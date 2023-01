POCO X5 Pro dostrzeżony w sklepie. Jest specyfikacja techniczna

POCO X5 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Potwierdza to bułgarski sklep, gdzie dostrzeżono ten telefon. Tam została udostępniona specyfikacja techniczna modelu. POCO X5 Pro ma 6,67-calowy ekran AMOLED oraz procesor Snapdragon 778G. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje ten smartfon.