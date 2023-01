Samsung Galaxy S24 może dostać specjalną wersję układu Snapdragon 8 Gen 3

Samsung Galaxy S24 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3. Wygląda na to, że nie będzie to jednak SoC dostępny dla innych partnerów OEM firmy Qualcomm, a jego specjalna wersja. Będzie to platforma z dopiskiem AC. To oznacza, że Snapdragon 8 Gen 3 dla modeli z serii Samsung Galaxy S24 będzie nieco inny.

Samsung Galaxy S24 to seria smartfonów na 2024 r., które zobaczymy dopiero za około 12 miesięcy. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki. Obejmują one procesor, który znajdzie się pod obudową telefonów i dostarczy go Qualcomm. Mowa oczywiście o chipie Snapdragon 8 Gen 3, który będzie układem dla flagowców.

Przecieki mówią jednak o tym, że Snapdragon 8 Gen 3 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 nie będzie tym samym układem, który dostaną inni partnerzy firmy Qualcomm. Będą to wyselekcjonowane chipy z dopiskiem AC. Te standardowe mają oznaczenie w postaci AB. Gdzie tkwi różnica?

Snapdragon 8 Gen 3 dla serii Samsung Galaxy S24 z większymi zegarami

Samsung Galaxy S24 otrzyma chipy Snapdragon 8 Gen 3 z dopiskiem AC i to sprawi, że zaoferują one wyższe zegary taktujące. Dotyczy to zarówno rdzeni CPU, jak i GPU. Program ten może jednak długo nie potrwać, bo Koreańczycy pracują nad własnym projektem MX. Ten jednak ma być gotowy najwcześniej w 2025 r.

