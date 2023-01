OnePlus 11R 5G z datą premiery. Smartfon jest blisko

OnePlus 11R 5G to smartfon, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery i urządzenie zobaczymy już w pierwszej połowie lutego. Specyfikacja techniczna telefonu nie jest w zasadzie tajemnicą. Tego typu informacje na temat modelu OnePlus 11R 5G przedostały się do sieci już jakiś czas temu.

OnePlus 11R 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. W końcu została podana data premiery. Tą jest 7 lutego, a więc jest to ten sam termin konferencji, na której zobaczymy flagowca 11. O nowym telefonie wiadomo już naprawdę sporo. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna. Na jej temat wiemy naprawdę sporo.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz

OnePlus 11R 5G otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED i jest to panel o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli. Wiemy też, że wyświetlacz zaoferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Poza tym ekran ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Więcej informacji na razie nie jest znanych.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona OnePlus 11R 5G jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To zeszłoroczny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, któremu to jednak nadal nie brakuje mocy. Nie jest to tak duża wydajność, jak w przypadku Snapdragona 8 Gen 2, ale i tak z pewnością nie ma co narzekać. Telefon otrzyma do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Cena OnePlus 11R 5G nieznana

Cena modelu OnePlus 11R 5G nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwoty w Indiach na poziomie około 2,5 tys. zł. Jeśli telefon trafi do Europy, to będzie oczywiście odczuwalnie droższy, co z pewnością warto mieć na uwadze. Mimo to nadal może stanowić ciekawą alternatywę dla dużo droższych flagowców.

Potrójny aparat fotograficzny

OnePlus 11R 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny, który połączono z sensorem 12 MP. Całość uzupełnia kamerka z czujnikiem 2 MP. Przedni aparat do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości 16 megapikseli.

Bateria z SuperVOOC 100 W

OnePlus 11R 5G ma pod obudową baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy aż 100 W. Telefon ma też Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 czy moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OxygenOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 11R 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

od 8 do 16 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką OxygenOS

