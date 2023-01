Infinix Note 12i oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Infinix Note 12i to nowy smartfon zdobywającej popularność marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Specyfikacja techniczna telefonu jest z niewygórowanej półki. Znajdziemy tu 6,7-calowy ekran Full HD+ czy chip MediaTek Helio G85. Dzięki temu cena Infinix Note 12i jest bardzo atrakcyjna i niewygórowana.

Infinix Note 12i to smartfon, którego premiera w Indiach odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Cena telefonu jest bardzo atrakcyjna. Spodziewajmy się, że będzie tak również na innych rynkach. Sprzedaż rozpocznie się 30 stycznia. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia.

6,7-calowy ekran AMOLED

Infinix Note 12i to smartfon, który ma ekran wykonany w technologii AMOLED. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Niestety oferujący odświeżanie obrazu tylko w standardowych 60 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz. Jasność maksymalna wynosi aż 1000 nitów. Jest to też 100 proc. pokrycie z paletą barw DCI P3. Panel został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Procesor MediaTek Helio G85

Sercem smartfona Infinix Note 12i jest procesor, który został wykonany w 12-nm litografii. Składa się on z ośmiu rdzeni CPU (2 x Cortex-A75 + 6 x Cortex-A55) oraz układu GPU ARM Mali-G52 2EEMC2. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM, która dzięki opcji wirtualnej może być zwiększona do 7 GB. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca i można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 512 GB.

Cena Infinix Note 12i atrakcyjna

Cena Infinix Note 12i nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo jest bardzo atrakcyjna i została ustalona na poziomie 9999 rupii, czyli zaledwie około 530 zł. Jest więc tanio. Przy okazji w Indiach można liczyć na cashback w kwocie 1000 rupii (ok. 53 zł). Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy i są to Alpine White, Force Black oraz Metaverse Blue.

Potrójny aparat 50 MP

Infinix Note 12i ma także potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Natomiast obiektyw oferuje światło przysłony na poziomie f/1.6. Następnie mamy czujnik głębi 2 MP oraz obiektyw QVGA dla obrazowania z użyciem SI. Natomiast przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Infinix Note 12i znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W i odbywa się ono poprzez złącze USB C. Telefon ma też Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 i modem 4G ze wsparciem dla VoLTE. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z XOS 12. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Infinix Note 12i – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1000 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85 z GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane (kości eMMC 5.1)

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP + QVGA

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G z VoLTE

dual SIM

złącze USB C

188 g

Android 12 z XOS 12

