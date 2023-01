Oppo Find N2 Flip global blisko. Wycieka pełna specyfikacja

Oppo Find N2 Flip global to składany smartfon, którego premiera odbędzie się na MWC 2023. Jest to międzynarodowa edycja telefonu, który kilka tygodni temu debiutował w Chinach. Do sieci przedostała się pełna specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co Oppo Find N2 Flip global zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Oppo Find N2 Flip global to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jego oficjalnej zapowiedzi spodziewamy się w trakcie barcelońskich targów MWC 2023. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy i do sieci przedostała się pełna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co ten model zaoferuje.

Dwa ekrany AMOLED

Oppo Find N2 Flip global ma dwa ekrany wykonane w technologii AMOLED. Główny wyświetlacz, który jest rozkładany ma przekątną 6,8 cala i oferuje rozdzielczość na poziomie Full HD+ (1080 x 2520 pikseli). Poza tym obraz jest wyświetlany w 120 Hz. Drugi ekranik na pleckach ma przekątną 3,26 cala i rozdzielczość 382 x 720 pikseli.

Mocny procesor MediaTeka

Sercem smartfona Oppo Find N2 Flip global jest procesor firmy MediaTek. Podobnie, jak w chińskim modelu, tak i w międzynarodowej edycji telefonu zdecydowano się na SoC Dimensity 9000+. To bardzo mocny chip, któremu nie brakuje wydajności. Jest on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Dwa kolory obudowy

Oppo Find N2 Flip global będzie dostępny w dwóch kolorach obudowy. Są to odcienie o nazwie Astral Black oraz Moonlit Purple. Zabraknie więc trzeciej opcji, która jest dostępna w Chinach. Mowa o złotej edycji, którą widać na części z załączonych do artykułu renderów. Skąd taka decyzja producenta, to tego już nie wiadomo.

Podwójny aparat fotograficzny

Składany smartfon Oppo Find N2 Flip global ma podwójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Dodatkowy został połączony z czujnikiem 8 MP. Obok obiektywów znajduje się podwójna dioda doświetlająca LED. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z ładowaniem SuperVOOC

Pod obudową smartfona Oppo Find N2 Flip global znajduje się akumulator o pojemności 4300 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 44 W. Taka ładowarka znajdzie się w zestawie z telefonem. Nie zabrakło też Bluetooth 5.3, NFC czy modemu 5G z obsługą dual SIM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Find N2 Flip global – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli

3,26-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 382 x 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000+

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

191 g

Android 13 z ColorOS

