MIUI 14 to aktualizacja, która trafia na kolejne smartfony Xiaomi. Tym razem są to modele Redmi Note 11T Pro i Redmi Note 10 Pro. Oba smartfony otrzymują uaktualnienie do MIUI 14, które bazuje na najnowszym systemie operacyjnym Google. Mowa oczywiście o platformie Android 13, którą udostępniono kilka miesięcy temu.

MIUI 14 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony marki. Teraz otrzymują je dwa średniaki należące do submarki. Tym razem są to modele Redmi Note 11T Pro oraz 10 Pro, które dołączają do listy smartfonów, które załapały się na uaktualnienie wcześniej.

Aktualizacja do MIUI 14 dla smartfonów Redmi Note 11T Pro i 10 Pro udostępniana jest na razie tylko dla urządzeń pochodzących z chińskiej dystrybucji. Tak jest też w przypadku innych modeli. Najpierw oprogramowanie pojawia się w Państwie Środka. Natomiast później też na innych rynkach.

MIUI 14 dla Redmi Note 11T Pro i 10 Pro na Androidzie 13

Aktualizacja MIUI 14 dla smartfonów Redmi Note 10 Pro oraz 11T Pro bazuje na systemie Android 13. Google udostępniło go kilka miesięcy temu. Stąd też duży rozmiar uaktualnienia, którego waga jest bliska 4 GB. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność software na pozostałych rynkach.

