Samsung Galaxy S23 Ultra uchwycony na wideo

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Niedawno uchwycono go na zdjęciach w sklepie. Teraz mamy okazję zobaczyć dwa wideo z tym telefonem w roli głównej. Wspomniane filmy zostały udostępnione na Facebooku oraz Instagramie. Rzućmy sobie na to okiem.

Pierwsze wideo z modelem Samsung Galaxy S23 Ultra prezentuje nam sam telefon w kolorze zielonym oraz jego opakowanie. Natomiast na drugim pokazano możliwości, które aparat fotograficzny oferuje pod kątem zoomu. Widzimy, że smartfon jest w stanie przybliżać obraz 100-krotnie i zachowuje przy tym całkiem sporo detali. Obejrzyjcie to na poniższych filmach.

Wideo z modelem Samsung Galaxy S23 Ultra przed premierą

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się już za kilka dni. Tak więc wspomniane wideo pojawiły się niedługo przed debiutem i możemy mieć pewność, że ten tydzień przyniesie mnóstwo podobnych przecieków. Będzie tego zapewne całkiem sporo. Warto dodać, że niedawno poznaliśmy także ceny flagowca w euro.

