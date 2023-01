Redmi Note 12 Turbo coraz bliżej. Wycieka częściowa specyfikacja

Redmi Note 12 Turbo to smartfon Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Obejmuje ona 6,67-calowy ekran OLED czy procesor Snapdragon 7 Gen 2. Poza tym Xiaomi w Redmi Note 12 Turbo ma umieścić baterię o pojemności 5500 mAh.

Redmi Note 12 Turbo to smartfon Xiaomi, który w przeciekach pojawił się niedawno. Jego specyfikacja techniczna do tej pory owiana była tajemnicą. Teraz to jednak uległo zmianie i do sieci przedostało się całkiem sporo informacji na ten temat. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Xiaomi w Redmi Note 12 Turbo planuje umieścić 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz będzie w stanie odświeżać obraz w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 7 Gen 2. Ma on być wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM.

Redmi Note 12 Turbo ma też zaoferować do 512 GB miejsca na dane. Poza tym Xiaomi umieści pod obudową smartfona baterię o pojemności 5500 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 67 W. Ponadto spodziewajmy się potrójnego aparatu z głównym sensorem 50 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 2

do 12 GB pamięci RAM

do 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

