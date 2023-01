Huawei P60 Pro jednak z układem Snapdragon 8 Gen 2? Sugerują to plotki

Huawei P60 Pro to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiła się ponownie specyfikacja techniczna tego telefonu. Ta zakłada, że pod obudową smartfona pojawi się jednak inny procesor od tego, o którym mówiły starsze plotki. Te nowe zakładają, że będzie to Snapdragon 8 Gen 2.

Starsze plotki mówiły o tym, że pod obudową Huawei P60 Pro znajdziemy Snapdragona 8 Gen 1+. Tymczasem przecieki wprost z Chin wspominają o chipie Snapdragon 8 Gen 2, czyli najnowszym układzie SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to więc całkiem znacząca zmiana.

Snapdragon 8 Gen 2 z Huawei P60 Pro okrojony

Jeśli Huawei P60 Pro rzeczywiście otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2, to pamiętajmy, że nie będzie to zupełnie ten sam SoC, który znajduje się we flagowcach innych marek. Zostanie on okrojony z ważnego elementu. To modem 5G, który zostanie wymieniony na taki, który zapewni tylko łączność z sieciami LTE. Wynika to z sankcji, które na chińskiego producenta zostały nałożone kilka lat temu przez Stany Zjednoczone.

