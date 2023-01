Android 14 pozwoli zmierzyć dystans poprzez Bluetooth. Jakie nowości szykuje Google?

Android 14 to nowy system operacyjny Google, który wprowadzi różne nowości. Teraz dowiadujemy się, że wśród nich będzie dystans mogący być mierzony pomiędzy dwoma urządzeniami poprzez Bluetooth. Funkcja zapowiada się ciekawie. Co nowego jeszcze wprowadzi Android 14? Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Android 14 to system operacyjny Google, który zostanie wprowadzony później w tym roku. Jego pierwsze wydanie deweloperskie może zostać udostępnione w ciągu kilku najbliższych tygodni. Co nowego znajdziemy w oprogramowaniu? Zobaczmy sobie znane nowości szykowane z myślą o tej wersji platformy.

Dystans mierzony poprzez Bluetooth

Wśród nowości z systemu operacyjnego Android 14 będzie możliwość zmierzenia dystansu pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami. Na jakiej zasadzie ma to działać? Będzie to odbywać się poprzez Bluetooth. Google dodało w systemie nowe API o nazwie Bluetooth Distance Measurement. Dodano go do modułu projektu Mainline, a więc z myślą o kolejnej odsłonie oprogramowania, a nie tej istniejącej z numerkiem 13.

Android 14 wprowadzi też inne nowości

Android 14 dostanie także inne nowości. Wśród nich warto wspomnieć o wsparciu dla systemu plików NTFS. Jest to rozwiązanie opracowane przez Microsoft i stosowane w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Wraz z Linuksem 15.5 dodano możliwość nie tylko odczytywania, ale też zapisywania danych na takich woluminach. Wstępne wsparcie w Androidzie również się znajduje. Jest więc bardzo możliwe, że nie zabraknie go także w najnowszej platformie Google, aczkolwiek tutaj pojawiały się pewne ograniczenia związane z montowaniem takich partycji.

Szybsze aktualizacje

Google w systemie Android 14 ma także przyspieszyć aktualizacje oprogramowania. Potwierdził to sam Samsung, który wierzy, że pozwoli to na jeszcze szybsze udostępnienie nakładki One UI 6.0, która to zostanie wydana jesienią tego roku. Koreańczycy pokazali już przy okazji One UI 5.0, że da się szybko wprowadzać uaktualnienia na telefony, a w tym roku ma to odbywać się jeszcze szybciej.

Beta systemu Google w kwietniu

Android 14 beta będzie poglądową wersją nowego systemu operacyjnego Google, która zostanie oddana do szerszych testów. W lutym pewnie pojawi się pierwsze wydanie Developer Preview, ale tak naprawdę będzie to wczesna alpha bez wszystkich nowości i skierowana bardziej do deweloperów oprogramowania. Wydanie beta będzie stabilniejsze. Potem dowiemy się, co nowego zostanie wprowadzone i najważniejsze zmiany zostaną ogłoszone w trakcie majowej konferencji I/O 2023. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji oraz szczegółów.

