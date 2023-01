Samsung Galaxy S23 Ultra dostrzeżony w sklepie

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera jest blisko. Debiut jednak ciągle przed nami, a tymczasem pewien sklep uruchomił sprzedaż telefonu. Choć tutaj warto mieć na uwadze, że tak naprawdę mogą to być zwykłe podróbki modelu Samsung Galaxy S23 Ultra, a nie prawdziwe urządzenie Koreańczyków.

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon jest obecnie w ogniu przecieków. Wszak jego oficjalny debiut został zaplanowany już na 1 lutego. Tymczasem pewien sklep już teraz uruchomił sprzedaż tego urządzenia. Jeszcze przed oficjalną prezentacją na Unpacked.











Sklep, który ma rzekomo w ofercie smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra pochodzi z Nikaragui. Dokładnie jest to KM CELL STORE z Matagalpa, który pochwalił się telefonem na Facebooku. Powyżej możecie zobaczyć kilka zdjęć, które pochodzą z oferty. Widzimy cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Sklep może oferować podróbki modelu Samsung Galaxy S23 Ultra

Trudno powiedzieć, czy jest to oryginalny telefon Koreańczyków. W rzeczywistości mogą to być podróbki smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra, co warto mieć na uwadze. Tego typu zjawiska nie są niczym nowym i takie urządzenia lubią pojawiać się w ofercie pewnych sprzedawców jeszcze przed oficjalną zapowiedzią. Jak jest w rzeczywistości, to pewnie wyjaśni się z czasem.

