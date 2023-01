Motorola Moto G23 na renderach. Jest też cena i specyfikacja

Moto G23 to nowy smartfon marki Motorola. Do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Obejmuje ona 6,5-calowy ekran LCD HD+ czy procesor MediaTek Helio G85 i baterię 5000 mAh. Poza tym znana jest także cena modelu Motorola Moto G23. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Motorola Moto G23 to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły rendery, cena oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma kosztować w Europie 199 euro, czyli około 896 zł. Zobaczmy sobie, co ten model ma do zaoferowania.

Smartfon Motorola Moto G23 ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G85. SoC jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 30 W.







Motorola Moto G23 ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny został połączony z matrycą 5 MP. Natomiast kamerka do zdjęć makro ma czujnik 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G23 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G85

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 13

