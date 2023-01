Xiaomi 13 Pro global blisko. Smartfon otrzymał kolejny certyfikat

Xiaomi 13 Pro global to smartfon, który dostał kolejny certyfikat. To oznacza, że jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut ma odbyć się pod koniec przyszłego miesiąca. Nastąpi to w trakcie barcelońskich targów MWC 2023. Poza Xiaomi 13 Pro global powinniśmy wtedy zobaczyć także inne produkty marki.

Xiaomi 13 Pro global to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, że jego oficjalna premiera powinna odbyć się w trakcie barcelońskich targów MWC 2023. Te odbędą się w dniach 27 lutego – 2 marca. Tymczasem urządzenie otrzymało kolejny certyfikat.

Smartfon Xiaomi 13 Pro global otrzymał nowy certyfikat, który przybliża go do premiery. Tym razem został on nadany przez urząd NBTC. Telefon ukrywa się pod nazwą kodową 2210132G i pod taką został znaleziony w sieci. Literka G w nazwie oznacza, że jest to międzynarodowa edycja urządzenia.

Smartfon Xiaomi 13 Pro global z innym produktami

Xiaomi 13 Pro global to nie jedyna nowość, której premiera czeka nas pod koniec lutego na MWC 2023. Zobaczymy tam także tańszą wersję flagowca oraz inne produkty. Wśród nich nie zabraknie smartwatchy z serii Watch S2, które to w Chinach również debiutowały w grudniu. Pewnie zobaczymy także jeszcze inne urządzenia. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

