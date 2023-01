OnePlus Nord CE 3 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

OnePlus Nord CE 3 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Nastąpiło to na wiele tygodni przed premierą, której spodziewamy się dopiero w drugim kwartale 2023 r. Cena OnePlus Nord CE 3 na razie jest tajemnicą. Powinna być jednak atrakcyjna.

OnePlus Nord CE 3 to średniak, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Jak będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiadomo już naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym smartfonie na co najmniej kilka tygodni przed premierą.

6,7-calowy ekran AMOLED

OnePlus Nord CE 3 to smartfon, który ma 6,7-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość na poziomie Full HD+. Będzie to dokładnie 1080 x 2400 pikseli. Poza tym spodziewajmy się odświeżania obrazu w 120 Hz. Panel jest płaski i ma okrągłe wcięcie, w którym umieszczono przednią kamerkę do selfie.

Procesor Snapdragon 695

Sercem smartfona OnePlus Nord CE 3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 695. Jest to popularny SoC dla średniaków z rdzeniami CPU Kryo 660 oraz układem graficznym GPU Adreno 619. Chip wspomagany będzie przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena OnePlus Nord CE 3 nieznana

Cena OnePlus Nord CE 3 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie atrakcyjna. Prawdopodobnie będzie to około 400-500 euro, ale szczegóły związane z konkretnymi kwotami poznamy dopiero bliżej planowanej premiery, która to nie odbędzie się jednak na dniach.



















Aparat fotograficzny 108 MP

OnePlus Nord CE 3 ma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na dwóch wyspach w kształcie okręgów. Taki design jest ostatnio bardzo popularny i został zapoczątkowany przez Huawei wraz z modelem P60 Pro. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Spodziewajmy się także obiektywu portretowego i dodatkowej kamerki z czujnikami 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.















Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową modelu OnePlus Nord CE 3 znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie. Producent zapewni tu obsługę ładowarki o mocy 67 W. Wiemy też, że całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 3 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 z GPU Adreno 619

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS

źródło: opracowanie własne